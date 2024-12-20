Программу маткапитала хотят продлить до конца 2030 года

С таким предложением выступил Кабмин. Инициатива подготовлена по поручению президента РФ Владимира Путина.

Пока текущая программа действует до 3 декабря 2026 года.

По прогнозам 4,9 млн семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Расходы на реализацию программы в этот период составят в 2,8 трлн рублей.

Маткапитал обязательно будет индексироваться. С февраля 2025 года он составит более 676 тыс. рублей на первого ребенка, на второго ребенка и последующих — более 893 тыс. рублей.

За все годы работы программы было выдано более 14 млн сертификатов — по ним средства можно использовать на улучшение жилищных условий, для оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери, а также на другие цели. Также есть возможность получить остатки маткапитала в сумме до 10 тыс. рублей.

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Анна Левина