В Севастополе двое мужчин перечислили мошенникам более полумиллиона рублей при попытке купить товары в Интернете

Желание купить товары в Интернете принесли убытки севастопольцам

Так, 39-летний мужчина, найдя «выгодное» предложение о продаже форматно-раскроечного станка, перевел 95 тысяч рублей предоплаты, после чего продавец исчез.

51-летний покупатель лазерного станка столкнулся с более изощренной схемой. После общения с «продавцом» ему позвонил «водитель грузоперевозки». Действуя сообща, аферисты стали требовать срочной оплаты. Под давлением мужчина совершил четыре перевода мошенникам на сумму 450 тысяч рублей.

Правоохранители рекомендуют при покупке или продаже товаров в интернете не переводить деньги незнакомцам до личной встречи и проверки товара, пользоваться функцией безопасной сделки.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai