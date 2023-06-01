Названы сроки завершения строительства ЖСК «Остряково»

В Севастополе определили сроки завершения строительства проблемного ЖСК «Остряково»

И. о. вице-губернатора Павел Иено совместно с прокурором Севастополя Максимом Жуком провел встречу с пайщиками жилищно-строительного кооператива «Остряково», расположенного на проспекте Генерала Острякова, 244б.

«Держу на контроле вопросы восстановления прав граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. На данный момент на объекте ведутся строительно-монтажные работы с планируемым сроком завершения в сентябре 2023 года. Готовность объекта составляет 82,5%», — отметил Павел Иено, сообщили в пресс-службе правительства города.

Директор подрядной организации представил схему благоустройства придомовой территории и доложил о ходе выполнения строительно-монтажных работ.

Напомним, в связи с признанием судом ЖСК «Остряково» банкротом права и обязанности по завершению строительства переданы Фонду защиты прав дольщиков Севастополя.

Завершить строительство планируется в сентябре.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя