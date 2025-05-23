Путин подписал закон о локализации машин такси

Теперь согласно закону, который вступит в силу 1 марта 2026 года,

автомобиль будут включать в реестр такси только при выполнении одного из двух условий.

— совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;

— автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Теперь таксопарки и водители-частники должны будут использовать только машины российского производства. Все иномарки автоматически попадают в России под запрет для таксомоторных перевозок.

Эксперты считают, что цена на услуги такси вырастет, часть перевозчиков уйдет в тень, оставшиеся — сменят вид деятельности.

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