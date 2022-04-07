В Севастополе повредили мемориальный камень в честь погибших на Донбассе

Залили красной краской

В Севастополе полиция проводит проверку по факту повреждения в парке Победы мемориального камня, посвященного Севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир, а также нанесения надписи, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В заявлением в дежурную часть УМВД обратилось двое местных жителей вечером 6 апреля.

На место прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали совершенные правонарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время полицейскими опрашиваются очевидцы, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к инциденту и их задержание», — говорится в сообщении ведомства.

Издание ForPost пишет, что местные жители уже с трудом, но отмыли камень от акта вандализма.

Ольга Сурикова

Фото: forpost_sev