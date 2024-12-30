Росавиация: для россиян запустят 72 субсидированных маршрута

Жителям России сообщают о планах Росавиации на 2025 год, согласно которым пассажиры смогут пользоваться субсидированными авиарейсами на 267 маршрутах, включая 72 новые направления.

Для реализации этой программы выделено 7,95 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Ожидается, что 18 авиакомпаний будут выполнять более 40 тысяч рейсов, что позволит перевезти свыше 2,5 миллионов пассажиров.

Субсидированные маршруты охватывают все федеральные округа России.

В Уральском и Приволжском округах будет наибольшее число маршрутов — по 116 в каждом. На втором месте окажется Сибирский округ с 87 направлениями, а Северо-Западный округ займет третье место с 56 маршрутами. Среди субсидированных маршрутов самым протяжённым станет рейс между Казанью и Улан-Удэ, в то время как самый короткий маршрут пройдет из Новосибирска в Барнаул.