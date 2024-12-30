МЧС спасли семь кошек на пожаре в Симферополе

История о спасении семи кошек на пожаре в Симферополе напоминает нам о важности человеческой жизни и о том, что забота о братьях наших меньших не менее значима. Огнеборцы МЧС России проявили не только профессионализм, но и огромную человечность, когда обнаружили беззащитных животных в горящем гараже и, рискуя своими жизнями, вынесли их на свежий воздух.

Особенно трогательным моментом стало то, как один из спасителей, начальник караула Алексей Олейник, использовал дыхательный аппарат и непрямой массаж сердца, чтобы вернуть к жизни кошку, которая сильно надышалась дымом. Доброта и сострадание — важные качества, которые присутствуют даже в самых сложных ситуациях.

Причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Огонь на 50 квадратных метрах ликвидировали 12 специалистов и 3 единицы техники.

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Кристина Ветер