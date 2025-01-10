Рабочий из Алушты убил знакомого на стройке

Следователи раскрыли преступление, совершенное в октябре 2024 года, когда на стройке было обнаружено тело мужчины.

Выяснилось, что 12 октября 2024 года во время бытового конфликта 36-летний рабочий избил коллегу и столкнул его с балкона на третьем этаже. Утром тело было найдено работодателем, который предположил, что строитель упал сам.

Однако следственные действия и экспертизы установили истинные обстоятельства, а обвиняемый признался в преступлении и подробно рассказал о нем на месте.

Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование завершено, материалы направлены в суд.

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Кристина Ветер