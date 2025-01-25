Реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить до конца года

Сейчас на территории дворца готовы три объекта: памятник «Екатерининская миля», большая мечеть и гарем.

Сейчас работы продолжаются — идет реставрация садов и парков, главного корпуса, также специалисты озеленяют территорию.

Напомним, что реставрация Ханского дворца идет уже шестой год. Открыть его обещают в конце 2025 году.

Первоначально ввод объекта в эксплуатацию планировался в декабре 2024 года, но из-за археологических работ сроки затянулись.

Археологические исследования считаются самыми масштабными за всю историю изучения памятника. Работы идут практически по всей территории дворцового комплекса.

На территории Гаремного сада вскрыты остатки постройки, разрушенной в результате пожара. Обнаружены предметы керамики, курительные трубки, монеты периода Крымского ханства и Османской империи.