Реконструкторы в Новом Херсонесе учили ружейным приемам и как делать свечи в полевых условиях

Более 14 тысяч человек посетили исторический фестиваль «Севастопольские рассказы», который проходил в городе на выходных.

В этом году он был посвящен 170-летию начала Первой обороны Севастополя.

30 реконструкторов из разных городов Крыма, таких как Севастополь, Симферополь, Саки и Евпатория собрались на территории Нового Херсонеса, чтобы перенести зрителей в прошлое и познакомить с той эпохой.

Студенты и школьники из Севастополя учились строевым и ружейным приемам, проходили мастер-классы по изготовлению свечей в полевых условиях, наложению гипсовых повязок, историческим танцам и многому другому.

Было интересно узнать об обороне города через интерактивные точки, которые позволяли гостям погрузиться в быт и военную жизнь разных армий.

В этом году посетители фестиваля смогли также познакомиться с предметами быта и формой солдат русской императорской армии, а также противника. Все вещи были представлены на выставке из частной коллекции.

Жители и гости Севастополя проявили большой интерес к этому мероприятию и в особенности к месту проведения, которое как нельзя лучше подходит для исторических фестивалей такого плана.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер