Осенний секрет красоты – косметолог рассказала о безопасной и эффективной процедуре

Специально для читателей «Севкора» опытный косметолог из Севастополя Виктория Тюнина рассказала, какие процедуры сейчас стоит делать, чтобы кожа засияла и выглядела молодо.

Осенью начинается сезон пилингов, когда кожу нужно привести в порядок после лета и солнца, так как они способствуют ускорению естественного процесса обновления верхнего слоя кожи за счёт отшелушивания и растворения отмерших клеток.

«И каждая красавица знает, для того, чтобы улучшить качество кожи, ей обязательно в свой уход для кожи нужно внести процедуру химического пилинга.

В кабинете косметолога используют более концентрированные и с более высоким процентом кислоты, чтобы получить максимальный результат за минимальное время. Вид пилинга и его процент подбирает индивидуально косметолог, исходя из состояния и типа кожи», — рассказывает Виктория Тюнина.

После курса химических пилингов многие дефекты кожи сглаживаются и исчезают, уменьшается воспаление, осветляются пигментные и застойные пятна, нормализуется работа сальных желёз, выравнивается цвет лица, проходят следы постакне. А также формируются молодые клетки с высоким содержанием натурального увлажняющего фактора.

Однако стоит учитывать, что в результате пилинга разрушается верхний слой отмерших клеток, поэтому кожа становится значительно чувствительнее к ультрафиолетовым лучам. Именно поэтому после процедуры обязательно нужно использовать защитные средства с УФ-фактором, не стоит загорать в солярии или на открытом солнце.

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Кристина Ветер