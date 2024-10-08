Один утянул остальных. В Гималаях погибло пять российских альпинистов

Пятеро членов экспедиции сорвались связкой с высоты 7,6 км. с горы Дхаулагири в Непале.

Валерий Шамало, единственный выживший член группы, отказался от продолжения восхождения из-за плохой погоды и своего плохого самочувствия. Остальные участники группы, включая Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого, продолжили путь, но потеряли связь после выхода из базового лагеря 6 октября.

Каждый участник группы заплатил за восхождение от 2 до 2,8 тысяч долларов. Инструкторами группы стали Александр Душейко, мастер спорта международного класса, и Валерий Шамало, кандидат в мастера спорта.

Предполагается, что один из альпинистов потерял равновесие и утянул за собой остальных, которые были связаны вместе.

Тела погибших были обнаружены на высоте 7100 метров при вертолетном облете. Их пока не поднять ,так как вертолет не может сесть в этом районе. Спасатели планируют спускаться на лебедке.

На той же «горе-людоеде» в 2023 году погибла многократная чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева.

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Анна Левина