В библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится лекция «Изящная дипломатия императрицы»

27 января в 18:00 в библиотеке им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина 51) состоится лекция «Изящная дипломатия императрицы».

Это первая лекция из просветительского цикла «Светские истории».

Что можно прочесть на потертых страницы бальных книжек? Что кроется за сложными законами бального этикета? О чем говорили изящные веера? И может ли быть цвет бального наряда более красноречивым, чем роман?

Предлагаем совершить виртуальный тур по одной из самых загадочных бальных историй. Итак, бальный сезон 1889 года, традиционные «домашние балы» императрицы Марии Фёдоровны,… но один бал того сезона стал особенным…

Лекция с показом фрагментов медиатеки международной сети информационно- образовательных центров Государственного Русского музея (Санкт-Петербург)

Ведущий: Горенкова Анна Николаевна, искусствовед, редактор, руководитель ИОЦ,

Возрастная категория: 12+

Контактный телефон для регистрации: +7 978 023 81 29