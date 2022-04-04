Аксенов о задержании неонациста в Крыму: «Нацистская мразь не оставляет надежд навредить крымчанам»

В доме обнаружены оружие и взрывчатые вещества

В Крыму сотрудниками ФСБ задержан сторонник украинских неонацистов. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

Его обвиняют в причастности к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ.

«Установлено, что житель Алушты Республики Крым, 1982 года рождения, по месту своего проживания хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 грамм. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношения к противоправной деятельности», – говорится в заявлении Варламовой.

В смартфоне задержанного обнаружено видео радикального содержания, фотографии нацистской символики и переписка с участниками украинских нацбатов.

Также у самого мужчины обнаружены татуировки с нацистскими символами. Оперативники нашли военную форму с украинскими шевронами и предметы со свастикой.

На него заведено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывного устройства. Ему грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.

Киевским районным судом Симферополя он арестован на два месяца.

Глава Крыма Сергей Аксенов при этом поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание и заявил: «Мы знаем, что нацистская мразь не оставляет надежд навредить крымчанам, но все эти попытки обречены на провал. Дырку им от бублика, а не Крым! Наш полуостров под надежной защитой».

Ольга Сурикова