В Севастополе коронавирус отступает с каждым днем

Смертность снизилась до четырех человек

В Севастополе по состоянию на 13 декабря зарегистрированы 157 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

292 человека выписаны после выздоровления.

Умерли 4 человека в возрасте от 50 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 141 человек.

В настоящий момент выздоровели 47 476 человек, 1 778 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 13 декабря сделали прививку от коронавируса 261 031 человек. Второй этап вакцинации прошли 240 795 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 13 декабря поступило более 336 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.