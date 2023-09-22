Развожаев предложил Путину возродить учебно-производственные комбинаты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании госсовета предложил президенту РФ Владимиру Путину возродить учебно-производственные комбинаты под новым названием.

Теперь профподготовка в 10-11 классах школы, по предложению Развожаева, должна называться «учебно-производственный комплекс».

«Необходимо развивать ряд направлений в СПО. В частности, возрождение учебно-производственной практики в школах, чтобы старшеклассники могли получать первую профессию. У нас есть школы с современными мастерскими, где ребята могут осваивать новые навыки, и есть предприятия, которые готовы сами учить школьников», — отметил Развожаев.

Напомним, учебно-производственные комбинаты появились в СССР в середине 70-х годов XX века для ознакомления школьников с процессами и особенностями работы на промышленных предприятиях.

Также губернатор Севастополя предложил для обеспечения в разных частях страны предприятий кадрами, размещать целевой набор в учреждениях среднего образования.

«Система среднего профессионального образования должна работать не только на регион, где она внедрена. Такой подход позволит обеспечить кадрами предприятия в разных частях страны, и сегодня мы должны управлять потоками выпускников и целевым заказом на обучение», — рассказал президенту губернатор Севастополя.

По мнению главы города, также необходимо предусмотреть возможность совмещения учебы в вузах с реальной производственной деятельностью — начиная с третьего курса, с сохранением очной формы.

Напомним, в Севастополе зарплата в образовании на треть выше, чем средняя по городу.