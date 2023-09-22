Украина пока не получит дальнобойные ракеты ATACMS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе визита в Вашингтон не удалось убедить лидера США Джозефа Байдена в необходимости поставок дальнобойных ракет ATACMS.

Дальнобойные ракеты и самолеты F-16 являются основной просьбой президента Украины к Вашингтону. По мнению украинских властей, передача оперативно-тактических ракет позволит ВСУ поражать цели в тылу Вооруженных сил России, в том числе Крыму и Севастополе.

Тем не менее, руководство США уже несколько раз отказывало в передаче ATACMS Украине.

Напомним, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что Запад должен передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам и инфраструктуре в Крыму.