Развожаев не против присутствия родителей на утренниках в детских садах

Севастопольцы заслужили прививочной кампанией

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев намерен обратиться в региональное управление Роспотребнадзора с предложением разрешить присутствие вакцинированных от коронавируса родителей на новогодних утренниках в детских садах. Об этом он заявил 19 декабря во время прямого эфира на телеканале «СТВ».

Глава города отметил, что к нему уже не мало поступило обращений от севастопольцев с этим вопросом. И в связи с тем, что новогодние утренники уже начались у дошкольников, он намерен обсудить его в понедельник-вторник: «С высокой долей вероятности этот вопрос будет урегулирован».

Развожаев подчеркнул, что Севастополь находится в лидерах страны по вакцинации и уровню снижения заболеваемости коронавирусом.

«Что нам позволяет это сделать: у нас высокий показатель по коллективному иммунитету, заболеваемость скоро уйдет ниже 100 (заболевших человек в сутки-ред.) И те, кто привился, точно должны иметь возможность прийти к детям на утренник и разделить радость с ребенком новогодних мероприятий», — подчеркнул губернатор.

Напомним, несколькими днями ранее директор департамента здравоохранения Елена Богомолова заявила, что детские утренники пройдут без родителей, в том числе из-за обострения сезонных заболеваний.

Ольга Сурикова