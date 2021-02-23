Илья Журавлев поздравил севастопольцев с Днем защитника Отечества

С одним главных праздников нашей страны

Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, координатор городского отделения ЛДПР Илья Журавлев поздравил ветеранов, военнослужащих, горожан с 23 февраля, с Днем защитника Отечества.

Текст размещен на сайте севастопольского отделения ЛДПР:

«Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны и нашего Севастополя. Мужеством и стойкостью многих поколений военных моряков, солдат и офицеров.

Этот праздник для Севастопольцев знаковый. Судьба города всегда была неразрывно связана с Черноморским флотом. С детской мечтой служить на флоте рос каждый севастопольский мальчишка. Две героические обороны нашего белокаменного вошли в мировую историю примером доблести и мужества его защитников.

7 лет назад, 23 февраля, здесь на площади Нахимова состоялся Митинг народной воли, собравший без преувеличения весь город.

Именно здесь началась третья оборона легендарного Севастополя, вошедшая в историю как «Русская весна»! И севастопольцы снова показали свое мужество, силу духа и стремление стоять до конца, защищая истинные ценности и идеалы.

В этот праздничный день особые слова благодарности говорю нашим дорогим ветеранам, посвятившим жизнь делу защиты нашей Родины. Они и сегодня в строю – занимаются патриотическим воспитанием молодежи, повышают престиж воинской службы.

От всей души хочу пожелать всем военнослужащим и всем, кто проходил военную службу, счастья, здоровья, тепла и заботы близких, мира и добра вам и вашим семьям!»