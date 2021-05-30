Развожаев поручил разобраться с очередями в детских поликлиниках

Тесты на COVID-19 перед отъездом в лагерь вызвали коллапс Очереди в детских поликлиниках, которые образовались после введения обязательного теста на COVID-19 для поездки в лагерь, стали одной из тем обсуждения оперативного штаба в правительстве Севастополя. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев узнал из СМИ, что детям с родителями приходится выстаивать огромные очереди, чтобы пройти обязательную процедуру перед поездкой на отдых.

«Да, кстати, по поводу отъезда в детские лагеря. Я посмотрел, в СМИ появилась информация, что огромные очереди в детских поликлиниках, Виталий Степанович, по тестированию детей для отъезда в лагерь. На Фадеева там какой-то ад творится. Что-то можете прокомментировать?» – спросил губернатор, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

На что начальник Департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов ответил, что уже открыты дополнительные кабинеты и проблему с очередями сняли.

«В первый день просто не по графику пришло 200 детей. Но мы быстро открыли ещё три кабинета, чтобы с очередностью порешать», – ответил он.

Он поручил главе департамента взять ситуацию под личный контроль, так как сезон летних лагерей только начинается, и все, по его словам, идут делать тест в последний день.

Напомним, ранее сообщалось, в детской поликлинике №2 на улице Юмашева образовались огромные очереди. Причиной стала необходимость проведения теста на COVID-19 для детей перед отъездом в лагерь.

Ольга Сурикова