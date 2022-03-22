Ответы на вопросы о соцвыплатах, ценах и поставках лекарств можно получить через чат-бот

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Правительство России запустило чат-бот «Объясняем.рф», где можно найти ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у жителей страны. Новый сервис позволяет и задать свой вопрос, если его нет в списке предложенных.

Рубрикатор разбили на девять тем: образование, здравоохранение, соцзащита, транспорт и туризм, экономика и финансы, интернет и мобильная связь, продовольствие, спорт.

Задать вопрос могут также беженцы из Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Они могут узнать, куда нужно обращаться за помощью или оформлением ребенка в образовательное учреждение.

Информация в чат-бот поступает из профильных организаций и ведомств, поэтому является достоверной.

Также ранее был также запущен сайт проекта «Объясняем.рф».

«Люди ежедневно присылают множество вопросов на ресурсы «Объясняем.рф». Они спрашивают о самых разных темах: о ценах на товары, производстве лекарств, работе платежных систем, кредитных каникулах, возвратных рейсах в Россию и многом другом. Мы собираем наиболее популярные вопросы, группируем их по темам и вместе с министерствами и ведомствами готовим общие ответы, которые и публикуются на ресурсах «Объясняем.рф», – рассказал о важности проекта заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Ссылки на чат-бот «Помощник Объясняем.рф»:

— в Telegram: http://url-shortener.yc.fstrk.io/E9CNoAZf

— в Viber: http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w

— в «ВКонтакте»: https://vk.com/app7156066_-210913552.

Напомним, в Севастополе был запущен чат-бот, куда можно было жаловаться на завышенные цены на социально значимые товары.

Ольга Сурикова