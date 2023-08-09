Развожаев подтвердил увольнение главы Госэкспертизы Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал еще раз отмену госзакупки дорогого французского автомобиля за 12 млн рублей и последующее за этим увольнение директора ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» Дениса Жданова.

Губернатор назвал объявленный конкурс на госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën «дичью какой-то», и предположил, что его инициатор ходит в «скафандре», поэтому не слышал о поручении президента пересадить чиновников России на отечественные автомобили.

Как и анонсировал глава города накануне, руководитель севастопольской Госэкспертизы ушел в отставку по собственному желанию.

«Я не представляю, как дальше работать с этим человеком. Ну и, соответственно, те, кто готовил для него эти решения — секретарь комиссии, зам по МТО соответственно, последуют за ним. Надеюсь, это будет адекватный урок для всех чиновников Севастополя», — заключил Развожаев.

Ольга Сурикова