«Клиенты из интернета. Нейросети в маркетинге»

Бесплатный онлайн-тренинг для предпринимателей и физических лиц города Севастополя.

Рассмотрим, как нейросети помогают улучшить взаимодействие с клиентами и повысить качество сервиса.

Вы научитесь:

• привлекать клиентов и зарабатывать больше с помощью нейросетей;

• регистрировать GPT (чат бот);

• составлять контент-план на 7 дней за 5 минут;

• создавать аватара — помощника, который будет общаться с подписчиками вместо вас;

• создавать логотип за 5 минут с помощью нейросети;

• анализировать целевую аудиторию и ее потребности;

• создавать фотоконтент и изображения с помощью нейросети.

Спикер, Анна Асадова:

— владелец маркетингового агентства «ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ»

— дипломированный наставник для предпринимателей экспертов и маркетологов

— руководитель отделения Союза пиарщиков РФ

— «Женщина-предприниматель года» по версии бизнес-премии «Деловая репутация».

Формат мероприятия: онлайн

Дата и время: 17-18 августа, 14:00-16:30

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/35CZPw

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»