«Клиенты из интернета. Нейросети в маркетинге»

Бесплатный онлайн-тренинг для предпринимателей и физических лиц города Севастополя.
Рассмотрим, как нейросети помогают улучшить взаимодействие с клиентами и повысить качество сервиса.
Вы научитесь:
• привлекать клиентов и зарабатывать больше с помощью нейросетей;
• регистрировать GPT (чат бот);
• составлять контент-план на 7 дней за 5 минут;
• создавать аватара — помощника, который будет общаться с подписчиками вместо вас;
• создавать логотип за 5 минут с помощью нейросети;
• анализировать целевую аудиторию и ее потребности;
• создавать фотоконтент и изображения с помощью нейросети.
Спикер, Анна Асадова:
— владелец маркетингового агентства «ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ»
— дипломированный наставник для предпринимателей экспертов и маркетологов
— руководитель отделения Союза пиарщиков РФ
— «Женщина-предприниматель года» по версии бизнес-премии «Деловая репутация».
Формат мероприятия: онлайн
Дата и время: 17-18 августа, 14:00-16:30
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/35CZPw
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»