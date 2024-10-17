Развожаев рассказал, какая у него мечта связана с гимном Севастополя

Сегодня Гимну Севастополя 70 лет!
«Легендарный Севастополь» впервые зазвучал на стадионе флота в 1954 году. Написали его композитор Вано Ильич Мурадели и поэт Пётр Михайлович Градов.
Тогда музыкальное произведение прозвучало к предстоящему празднованию 100-летия первой героической обороны города 1854–1855 гг. и 10-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Официально «Легендарный Севастополь» стал гимном города только спустя 40 лет — в 1994 году.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня поделился своей мечтой.
«У меня есть мечта: когда закончится СВО, мы обязательно соберемся на стадионе и отметим нашу Победу исполнением нашего гимна! Тысячи человек споют наш «Легендарный Севастополь»! — написал он в своем Telegram-канале.
Молодые поколения Севастополя чтят память тех событий и с гимном города живут всегда. Школьники «Экотех+» 3Г записали Гимн города и вспоминают легендарное произведение на каждом своем мероприятии.