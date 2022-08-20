Развожаев об атаке на штаб флота: «Севастопольцы и не такое видели»

Жители Севастополя после очередной атаки беспилотником штаба Черноморского флота выступили с предложением установить блок-посты на въезде в город, как это было организовано во время «Русской весны» в 2014 году. Об это рассказал губернатор Михаил Развожаев в прямом эфире канала СОЛОВЬЁВ LIVE .

Напомним, сегодня, 20 августа, ПВН был сбит дрон и упал на крышу штаба Черноморского флота. Обошлось без жертв.

Губернатор заверил, что все необходимые меры безопасности в городе приняты.

«Все службы работают в усиленном режиме, при чем уже достаточно давно. Хоть это не особо афишируется, занимаемся контролем въезда. Соответствующая аналитическая информация, когда поступает, проверяется, кто въезжает, кто выезжает из города. Собирается информация о тех, кто сейчас находится в городе временно», — сообщил Развожаев.

При этом он отдельно прокомментировал настроения среди севастопольцев и приезжих, подчеркнул, что паники в городе нет, а горожане, напротив, готовы сплотиться и организовывать добровольческие отряды.

Глава города отметил, что в первые минуты после случившегося ему в соцсетях стали поступать сообщения с вопросами, чем помочь и предложения организовать круглосуточное наблюдение, блок-посты по аналогии с 2014 годом.

«Севастопольцы не такое видели… Севастопольцев ничем не напугаешь», — заключил Развожаев.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/Telegram