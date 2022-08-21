В Бахчисарайском парке миниатюр пополнение в семье большой африканской антилопы

В Бахчисарайском парке миниатюр на свет появилась малышка антилопы канны. Эти представители являются самыми большими африканская травоядными антилопами в мире.

Директор парка Виктор Жиленко рассказал, что детеныш чувствует себя хорошо и быстро осваивается в вольере, говорится в сюжете телеканала «НТС». Он рассказал, что молоко канн содержит в два раза больше жира и белка по сравнению с коровьим, благодаря чему телята быстро растут.

Свое потомство антилопы вынашивают девять месяцев и их детеныши сразу становятся на ноги и готовы следовать за старшими.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета НТС