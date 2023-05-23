Правительство Севастополя хочет принять закон для контроля аттракционов

Правительство Севастополя приняло решение внести на рассмотрение Заксобрания проект закона о региональном государственном контроле за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов.

Как было подчеркнуто на заседании правительства 22 мая, до этого действующее законодательство в этой области на федеральном уровне не урегулировано. И Севастополь станет одним из первых городов, который примет такой закон на своем региональном уровне

«Такой пробел, кроме шуток, тема то опасная. Мы все с содроганием сердца смотрим на попытки подготовить наши аттракционы на Историческом бульваре к сезону. Не дай Бог они будут запущены, закон нужно принимать скорее, мне кажется, и начинать контроль и надзор», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, в начале марта 2023 года директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин рассказал, что аттракционы на Историческом бульваре снесены не будут, но в будущем земля под ними будет передана музею, а оборудование будет заменено на новое.

Ольга Сурикова