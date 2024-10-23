Капремонт перекрестка на улицах Вакуленчука, ПОРе и Фиолентовском шоссе закончат к 1 ноября

В Севастополе продолжается капремонт важного перекрестка на улицах Вакуленчука, проспекте Октябрьской революции и Фиолентовском шоссе.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сейчас настраивают светофоры, и вся работа будет завершена 1 ноября.

«До ремонта через этот перекресток проходило не более 4 000 машин в день, а теперь станет 14 000. Основной проблемой были аварии, и многие севастопольцы помнят, сколько ДТП и пробок здесь было раньше», — говорит губернатор.

Новая развязка поможет улучшить транспортное сообщение в Гагаринском районе. В этом году также изменили движение на кольцевой развязке на Муссоне.

Следующий шаг — завершение ремонта улицы Тараса Шевченко, который планируют закончить в следующем году, и развязка на Столетовском проспекте, где работы закончат к концу этого года.

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Кристина Ветер