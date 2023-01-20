В центре Севастополя задержали женщину, более 20 раз оштрафованную за дебош и осквернение памятника

В центре Севастополя сотрудникам Росгвардии пришлось успокаивать нетрезвую женщину, которая не в первый раз своим поведением нарушает спокойствие горожан и нормы морали.

Накануне поздно ночью из охраняемого объекта, расположенного неподалеку от площади Нахимова, поступила информация об антиобщественном поведении неизвестной гражданки.

На месте выяснилось, что нарушительница неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. 33-летняя женщина около 20 раз привлекалась к административной ответственности за конфликтное поведение, в том числе и по отношению к сотрудникам полиции.

Ее задержали и передали сотрудникам полиции. Оказалось, это она в начале декабря прошлого года, находясь в нетрезвом виде, осквернила мемориал героям — морским пехотинцам на Северной стороне Севастополя.

Ольга Сурикова