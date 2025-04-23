Сотни партийцев, координаторов и активистов из всех регионов России объединились на Всероссийском слете ЛДПР, чтобы еще раз подтвердить единство духа, верность идеям и твердое стремление к сильному, уважаемому государству. Среди участников — координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Главный лозунг слета в этом году — «Вернем величие русским. Заставим уважать Россию». Он точно отражает идеологическую платформу ЛДПР — партии, которая стоит на страже национальных интересов, патриотизма, справедливости и сильной, суверенной державы.

«ЛДПР первая поднимает острые вопросы, защищает русский народ и жителей всей России от произвола и внешнего давления. Именно эту политическую линию заложил Основатель партии Владимир Вольфович Жириновский, и сегодня ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого уверенно продолжает этот курс», — отметил Илья Журавлев.

Он поблагодарил председателя партии Леонида Слуцкого за возможность присутствовать на событии такого масштаба, и подчеркнул, что это не просто встреча.

«Это стратегический форум, где формируются ориентиры будущей работы партии. Здесь мы чувствуем плечо друг друга, делимся опытом, находим единство целей. Такие слеты необходимы, потому что они заряжают уверенностью и возвращают нас к корням идеологии ЛДПР — служению людям и великой России», — отметил политик.

Слет проходит в образовательном, дискуссионном и стратегическом форматах, задавая вектор развития партии на ближайшие годы. И ЛДПР вновь доказывает: она была, есть и остается силой, на которую может опереться народ.