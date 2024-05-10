Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность главы правительства

Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину стать главой правительства, анонсировал Вячеслав Володин.

Информацию о представлении кандидатуры Мишустина в Госдуму спикер опубликовал в своем ТГ-канале. После инаугурации Путина кабинет министров с Мишустиным во главе ушел в отставку. Госдума соберется сегодня, чтобы утвердить кандидатуру председателя правительства.

Первый этап в процессе выбора кандидата на пост премьер-министра будет заключаться в выступлении его с докладом, затем следует ответы на вопросы депутатов, и только после этого будет проведено голосование, пояснил Володин.

По слова спикера, при обсуждении кандидатуры премьера важно получить ответы на вопросы о том, как будут решены задачи, поставленные президентом Путиным в области демографии, благополучия, поддержки семей и молодежной политики, технологического суверенитета, экономического развития и обороноспособности.

Пленарное заседание состоится уже в 14.00.