Севастополь посетили делегации парламентов Санкт-Петербурга и Волгограда

Сегодня, 13 июня, в рамках автопробега «Дорогами Победы» севастопольские парламентарии совместно с делегациями из Санкт-Петербурга и Волгограда торжественно возложили цветы и обсудили актуальные для наших городов проблемы.

Традиционно участники автопробега возложили цветы к мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в сопровождении почетного караула военнослужащих Черноморского флота. Помимо гостей города в возложении приняли участие главы всех фракций севастопольского заксобрания.

«Между парламентами Санкт-Петербурга, Волгограда и Севастополя давно налажено эффективное взаимодействие. Мы регулярно обмениваемся опытом, изучаем законотворческие инициативы друг друга, берем их на вооружение. Для нас большая честь принимать в Севастополе в дни празднования его 240-летия делегации двух городов-героев, городов, с которыми Севастополь связан исторически и культурно», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, курирующий межпарламентские связи, Илья Журавлев.

После чего в стенах городского парламента провели встречу, в рамках которой обсудили опыт региональных парламентов в законотворческой деятельности, а также возможные совместные инициативы.

Председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, что в северной столице активно рассматриваются вопросы ограничения движения электросамокатов.

«Мы являемся с Севастополем федеральными городами, у нас много общих проблем. Одна из основных проблем, которую мы сейчас решаем и нам удалось довести ее до Государственной Думы — приняты правильные решения с точки зрения использования самокатов, как скорости, так и тех улиц, которыми они должны передвигаться», — отметил Бельский.

Он подчеркнул, что на некоторых улицах Санкт-Петербурга запрещено передвижение самокатов, работающих на условиях аренды. В пример Александр Бельский привел Невский проспект, где такие ограничения уже работают.

Глава севастопольского парламента Владимир Немцев также подчеркнул, что тема самокатов актуальна для нашего города, при этом отметив, что данный вид транспорта очень востребован у горожан.

Он также рассказал, что ранее делегация Севастополя посещала Санкт-Петербург, где была тепло встречена, в связи с чем в нашем городе для депутатов из Северной столицы и Волгограда подготовили широкую программу посещения знаковых мест Севастополя.

В рамках визита между заксобранием Севастополя и Волгоградской областной Думой планируется заключения соглашения о взаимодействии парламентов наших регионов. Об этом рассказал Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин.

Он также отметил, что в Волгограде перенимают опыт Севастополя по передаче участникам СВО земельных участков. Областной закон аналогичный севастопольскому примут в скором времени.

Дмитрий Островский

Фото: Анастасия Ильина