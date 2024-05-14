Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева и Алексея Дюмина своими помощниками, сообщает Кремль.
Также Путин подписал указы о назначении в руководстве Администрации Президента.
Своими указами глава государства назначил:
Вайно Антона Эдуардовича – Руководителем Администрации Президента Российской Федерации;
Громова Алексея Алексеевича – первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
Кириенко Сергея Владиленовича – первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
Козака Дмитрия Николаевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
Орешкина Максима Станиславовича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
Островенко Владимира Евгеньевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
Пескова Дмитрия Сергеевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарем Президента Российской Федерации.