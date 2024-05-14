Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева и Алексея Дюмина своими помощниками, сообщает Кремль.

Также Путин подписал указы о назначении в руководстве Администрации Президента.

Своими указами глава государства назначил:

Вайно Антона Эдуардовича – Руководителем Администрации Президента Российской Федерации;

Громова Алексея Алексеевича – первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

Кириенко Сергея Владиленовича – первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

Козака Дмитрия Николаевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

Орешкина Максима Станиславовича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

Островенко Владимира Евгеньевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

Пескова Дмитрия Сергеевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарем Президента Российской Федерации.