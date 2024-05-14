Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (в России внесен в перечень террористов и экстремистов), пишет газета The New York Times (NYT).

«Ситуация на грани», — описал NYT обстановку под Харьковом Буданов.

Он отметил, что для укрепления обороны на данном отрезке фронта украинскому командованию пришлось перебросить войска с других участков передовой.

Буданов отметил, что Киеву было сложно найти личный состав для перевода в Харьковскую область. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», — заключил глава ГУР Украины.

Ольга Сурикова