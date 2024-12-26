Путин подписал новый указ о ежемесячных выплатах – кого коснется

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ежемесячных выплат для детей военнослужащих, которые оказались в плену или пропали без вести, в том числе во время специальной военной операции.

Этот указ опубликован 26 декабря на официальном интернет-портале.

Это касается также детей военнослужащих, которые были захвачены в плен или пропали без вести в ходе специальной военной операции, а также во время выполнения задач в зонах контртеррористической операции или специальных операций в Сирийской Арабской Республике.

Размер этих выплат будет соответствовать прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе их проживания.

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Кристина Ветер