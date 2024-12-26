По ситуации в Керченском проливе введен режим ЧС федерального характера

Глава МЧС России Александр Куренков провел заседание Правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Анапе, отметив контролируемую обстановку и активные работы по ликвидации загрязнения берегов.

Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов проверили ход работ в Анапском районе, где продолжается сбор загрязненного грунта. Задействованы МЧС, МорСпасСлужба и волонтеры.

Собрано около 30 000 тонн загрязненного песка, вывезено более 23 000 тонн. В Керченском проливе обследовано 295 квадратных километров, установлено 450 метров боновых заграждений. В порту Анапы обработано 5 квадратов береговой линии, спасены 1 154 птицы.

В работах участвуют более 10 000 человек и 360 единиц техники. Куренков предложил классифицировать ситуацию как чрезвычайную федерального характера для привлечения дополнительных ресурсов и финансовой помощи.

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Кристина Ветер