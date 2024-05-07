Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы

Он рассказал РИА Новости, что участвует в мероприятии, чтобы почтить память прадедушки-ветерана, и из уважения к президенту Путину.

«Из уважения к Владимиру Владимировичу и из-за моего прадеда, который воевал и прошел Великую Отечественную войну», — сказал Иван.

Иван Сырский переехал в Австралию после развода родителей — вместе с братом и матерью. В марте он обратился с просьбой предоставить ему гражданство России.