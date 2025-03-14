Путин назвал нюансы перемирия с Украиной

Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но есть нюансы, — заявил президент РФ Владимир Путин.

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Приводим тезисы его заявления после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

— Мы что, должны будем ВСУ выпустить из Курской области, если они сейчас там заблокированы?

— Как Украина будет использовать эти 30 дней? Будет продолжать мобилизацию? Будет перевооружать армию?

Президент также задался вопросом, как будет осуществляться контроль и верификация соблюдения соглашения.

Путин заявил, что сама идея правильная, и Россия её поддерживает. Также он уточнил, что, возможно, это потребует обсуждения с США и президентом Трампом.

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Ольга Сурикова