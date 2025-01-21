Путин заявил о готовности к диалогу по «украинскому конфликту»

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по поводу войны в Украине.

Данное заявление прозвучало во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Ролик с обращением Путина опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией — прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — заявил Путин.

По его словам, Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном и всегда готова была поддерживать «ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией».

«Мы также открыты к диалогу с новой американской администрацией по украинскому конфликту. Самое важное — устранить первопричины кризиса, о которых мы не раз говорили. Целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — подчеркнул глава российского государства.

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Ольга Сурикова