Через считаные дни снова начнется ретроградный Меркурий

В ноябре ожидается одно астрономическое явление, которое доставит немало неудобств.

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, при котором планета кажется движущейся в обратном направлении по сравнению с Землей. Астрологи связывают это явление с различными негативными последствиями в жизни людей и продлится этот период с 26 ноября по 15 декабря.

В это время могут возникать недоразумения, ошибки в общении, проблемы с передачей информации. Часто происходят сбои в работе средств связи, таких как телефоны и интернет. Заключение контрактов и сделок в период ретроградного Меркурия может быть рискованным.

Часто в этот период случаются задержки, отмены рейсов и другие транспортные неудобства.

Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с возвращением к старым проектам, идеям или отношениям.

Хорошо бы в это время завершить все дела, которые долго откладывали в дальний ящик.

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Кристина Ветер