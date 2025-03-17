Психологам без образования могут запретить работать в России

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий работу психологом без профильного высшего образования. Помогать несовершеннолетним такие специалисты смогут лишь с согласия их родителей.

Один из авторов проекта — председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что в нашей стране нет нормативных документов, которые регулируют психологическую деятельность. А непрофессионал может нанести большую травму пациенту.

Законопроектом закрепляет понятие «психолог», «психологическая помощь», «психологические услуги».