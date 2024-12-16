В России будут штрафовать за вовлечение в финансовые пирамиды

Такой закон приняли депутаты в третьем чтении.

Как известно, финансовые пирамиды существуют и процветают. В 2019 году их было зафиксировано 237, в 2020 — 222, в 2021 году — 871, а в 2022 — более 1 500.

Мошенничество чаще всего маскируется под инвестиционную и другую законную деятельность, где на начальном этапе за счет денег новых вкладчиков выплачиваются долги перед предыдущими.

Сейчас действует уголовная ответственность за создание и деятельность финансовых пирамид, но наказание за вовлечение в такую структуру не было.

Благодаря закону появится ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Штраф для граждан составит до 50 000 руб., для должностных лиц и предпринимателей — до 100 000, для юрлиц — до 1 млн.

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Анна Левина