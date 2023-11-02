Первые F-16 уже прибыли на Украину

Этой ночью из Польши на Украину въехало два грузовика, в которых находилось два разобранных американских истребителя F-16. По состоянию на 2 ноября на территорию Украины уже перевезено пять самолетов этого типа, пишет ТГ-канал «Рыбарь».

Поставки натовских истребителей Украине именно сейчас автор канала объясняет тем, что авиации у ВСУ становится все меньше в виду успешной работы российских ВКС, ПВО и ЧФ.

Главными целями F-16 станут отечественные МиГ-31 и А-50.

Американские истребители могут быть оснащены различными видами ракет «воздух-воздух» серии AIM. В самой последней версии AIM-120D дальность пуска составляет 180 км.

«Рыбарь» при этом отмечает, что излучение, исходящее от F-16, гораздо мощнее, и это упрощает, как поиск самолётов за счёт применения самолёта ДРЛО А-50, так и их последующее огневое поражение.

Дарья Тимофеева

Фото: pxhere.com