В Севастополе похоронили добровольца, погибшего под Марьинкой

В Севастополе накануне проводили в последний путь участника СВО, гранатометчика Романа Анатольевича Тармосина.

Роман родился в п. Монгохто Хабаровского края. Окончил школу № 13 в Севастополе, затем СПТУ № 30 по специальности «автослесарь».

С 1994 по 1996 проходил службу в Вооруженных Силах в Луганской области. Затем работал на различных предприятиях в Севастополе плавильщиком, дорожным рабочим. С марта 2019 года до СВО работал в «АВАЛ» докером-механизатором комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 4 класса.

Состоял в резерве, в октябре прошлого года принял решение подписать контракт и участвовать добровольцем в специальной военной операции.

Тармосин погиб на Донецком направлении под Марьинкой, там сейчас продолжаются ожесточенные бои, сообщил губернатор Михаил Развожаев.