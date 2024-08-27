Жителю Томской области вынесен приговор о государственной измене

Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Томской области.

В суде установлено, что в августе 2022 года мужчина был завербован представителями иностранных спецслужб в одной из стран СНГ. По их заданию он собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении оборонительных рубежей Крыма, стратегических и научных объектов.

Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев и штрафом в размере 350 тыс. рублей.

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Анна Левина