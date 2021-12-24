Севастопольская городская федерация регби подводит итоги

В понедельник, 27 декабря, Севастопольская городская федерация регби проведет торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов регбийного года.

В мероприятии планируется участие заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева, заместителя председателя законодательного Собрания Севастополя Ильи Журавлева и руководства Управления по делам молодежи и спорта.

В 16:00 в конференц-зале СОК «Севастополь» (ул. Брестская, 21) представители федерации расскажут о результатах севастопольских регбистов, наградят лучших спортсменов и тренеров.

Севастопольская городская федерация регби приглашает СМИ осветить данное мероприятие.