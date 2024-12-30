Прокуратура требует сохранения паровоза бронепоезда «Железняков» в Севастополе

Прокуратура Нахимовского района Севастополя требует, чтобы провели работы по сохранению паровоза бронепоезда «Железняков», который является объектом культурного наследия.

Проверив работу музея, прокуратура выяснила, что этот паровоз, построенный на Луганском заводе, находится в плохом состоянии. Он находится в собственности музея и включен в государственный музейный фонд России.

Несмотря на то, что прокуратура уже направляла в музей требование исправить ситуацию, никаких действий по восстановлению паровоза не было предпринято.

В результате прокурор подал иск в суд, чтобы заставить музей провести необходимые работы по сохранению этого памятника. Суд удовлетворил иск, и прокуратура будет следить за тем, чтобы нарушения были устранены.

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Кристина Ветер