Осторожно, мошенники: как обманщики используют новый метод

Россиян предупреждают о том, что в стране активизировались телефонные мошенники, которые используют популярные мессенджеры, такие как WhatsApp* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ), а также государственные онлайн-сервисы, как «Госуслуги», чтобы обманывать граждан.

Мошенники звонят людям и представляются сотрудниками мобильных операторов. Они могут взломать аккаунты в мессенджерах и убеждать жертв показывать свои банковские приложения через демонстрацию экрана. Это часто приводит к тому, что люди теряют свои деньги. Кроме того, мошенники могут использовать «Госуслуги», выдавая себя за медиков или работников государственных учреждений, чтобы получить коды доступа и другую личную информацию.

По статистике, чаще всего жертвами таких мошенников становятся пенсионеры. Интересно, что среди пострадавших есть и люди с высшим образованием, что подчеркивает высокий уровень «профессионализма» этих злоумышленников.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер