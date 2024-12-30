Хотела «помочь» сыну: жительница Севастополя оштрафована на сто тысяч за взятку

Жительница Севастополя была оштрафована на 100 тысяч рублей за попытку дать взятку. Суд признал ее виновной в том, что она пыталась подкупить сотрудника полиции, чтобы избежать ответственности для своего сына.

В ходе разбирательства выяснилось, что 55-летняя женщина предложила деньги полицейскому, чтобы он не привлекал ее сына к законному наказанию. Однако сотрудник полиции, заметив попытку взятки, сразу сообщил об этом своему руководству. Это позволило предотвратить незаконные действия женщины.

После этого были проведены оперативные мероприятия, и женщину задержали в момент, когда она пыталась вручить деньги полицейскому. Суд, рассматривая дело, согласился с мнением государственного обвинителя и учел, что женщина искренне раскаялась в своём поступке.

С учетом всех обстоятельств, включая личность обвиняемой и ее признание вины, Балаклавский районный суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу, что означает, что женщина должна выплатить штраф.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер