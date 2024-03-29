На 5-м километре заработает новая схема организации дорожного движения

На 5-м километре с завтрашнего дня начинает работать новая схема организации дорожного движения.

Как было отмечено сегодня в ходе заседании правительства Севастополя, 5-й км — самый крупный транспортно-пересадочный узел, половина маршрутов, которые есть в городе, проходят через него. Это порядка 60-70 тысяч пассажиров в день.

Как отметил губернатор Михаил Развожаев, до недавнего времени здесь было ощущение, что находишься на базаре, а не на ТПУ: «Где все куда-то бегут, через дорогу, друг на друга».

Итак, что будет нового:

▫️территорию разделили на полосы движения и зоны межрейсовой стоянки так, чтобы не возникало коллапса. Где нужно — переместили контактную сеть;

▫️места посадки и высадки пассажиров разделили по типам транспорта и направлениям маршрутов;

▫️организовали 3 новые платформы посадки и высадки пассажиров;

▫️обустроили выделенную полосу для движения транзитного транспорта из города в Кальфу;

▫️создали новые пешеходные переходы;

▫️нанесли разметку, установили дорожные знаки и навигацию для пассажиров.

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В чем преимущества:

▫️ориентироваться на 5 км станет удобнее;

▫️для пассажиров снижается необходимость переходить проезжую часть — значит, движение становится безопаснее;

▫️перераспределение потоков транспорта и пассажиров сокращает время пересадки с одного маршрута на другой.

В течение ближайших двух недель на территории транспортного узла будут дежурить сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс», которые будут помогать пассажирам сориентироваться на месте. Также специалисты будут анализировать обратную связь от пассажиров и при необходимости корректировать.

Ольга Сурикова