На 5-м километре заработает новая схема организации дорожного движения

На 5-м километре с завтрашнего дня начинает работать новая схема организации дорожного движения.
Как было отмечено сегодня в ходе заседании правительства Севастополя, 5-й км — самый крупный транспортно-пересадочный узел, половина маршрутов, которые есть в городе, проходят через него. Это порядка 60-70 тысяч пассажиров в день.
Как отметил губернатор Михаил Развожаев, до недавнего времени здесь было ощущение, что находишься на базаре, а не на ТПУ: «Где все куда-то бегут, через дорогу, друг на друга».
Итак, что будет нового:
▫️территорию разделили на полосы движения и зоны межрейсовой стоянки так, чтобы не возникало коллапса. Где нужно — переместили контактную сеть;
▫️места посадки и высадки пассажиров разделили по типам транспорта и направлениям маршрутов;
▫️организовали 3 новые платформы посадки и высадки пассажиров;
▫️обустроили выделенную полосу для движения транзитного транспорта из города в Кальфу;
▫️создали новые пешеходные переходы;
▫️нанесли разметку, установили дорожные знаки и навигацию для пассажиров.
В чем преимущества:
▫️ориентироваться на 5 км станет удобнее;
▫️для пассажиров снижается необходимость переходить проезжую часть — значит, движение становится безопаснее;
▫️перераспределение потоков транспорта и пассажиров сокращает время пересадки с одного маршрута на другой.
В течение ближайших двух недель на территории транспортного узла будут дежурить сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс», которые будут помогать пассажирам сориентироваться на месте. Также специалисты будут анализировать обратную связь от пассажиров и при необходимости корректировать.
Ольга Сурикова